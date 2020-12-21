В РФС объяснили причину дисквалификации Тедеско после матча с «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча.

«Тедеско оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников, а именно изображение денежных купюр, — цитирует «РИА Новоти» Григорьянца. — Бородин оштрафован на 50 тысяч за недисциплинированное поведение».

Как заявил Григорьянц, КДК РФС не установил факт физического контакта между Жоаозиньо и тренером Хинкилем. По его словам, были получены документы из FARE, который разъяснил моменты, необходимые для принятия решений.

Также получена схема видеокамер и все записи с них, все это было изучено.

«В заседании участвовали Бородин и Жоаозиньо от «Сочи», а также представители «Спартака». Тедеско и Хинкеля на заседании не было, хотя мы их приглашали», — заключил Бородин.

Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, как и Тедеско, оштрафован на 50 тысяч рублей. Кроме того, КДК РФС не стал наказывать футболистов «Сочи» Сослана Джанаева и Жоазинью.

Напомним, Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма.

После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.