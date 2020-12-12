«Мне сказали, что это их страна и чтобы я уезжал домой». Огненный Тедеско после поражения в Сочи

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после игры с «Сочи» — 0:1.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о ситуации в перерыве матча, которая способна вызвать огромный скандал. Правда, имя человека, произнесшего фразу, которая вызвала гнев немца, он не назвал и лишь подчеркнул, что все сказанное слышал резервный судья, но ничего не предпринял.

— Играли хорошо, — сказал Тедеско. — До того, как мы пропустили, у нас была хорошая структура. Затем пропустили мяч, который не должны были пропускать. Терять мяч в такой ситуации — недопустимо. Мы очень разочарованы этой ошибкой, но мы — молодая команда, и наша задача — учиться на таких ошибках и в дальнейшем их исключать. Такие оплошности невозможно предвидеть после такого хорошего первого тайма с отличными моментами, который у нас был. Так же мы продолжали играть и в начале второго тайма, но после гола оказались во власти эмоций и потеряли структуру игры, идею, как надо играть в футбол. Но мы все равно должны были забивать.

— Сегодня команда, показалось, не выглядела хорошо в плане движения. Как настраивали «Спартак» на соперника, который не проиграл ни одного домашнего матча?

(Отвечает по-русски) — Вы видели первый тайм? Много моментов, неназначенный пенальти... Думаю, первый тайм был неплох. (Переходит на английский) Первый тайм показал, что мы очень хотели выиграть этот матч. Но после пропущенного гола занервничали.

— Во втором тайме вы были сверхэмоциональны, да и после матча что-то высказывали Алексу Кралу. Что вас завело?

— Сказанное Алексу останется между нами. Разозлило то, что в первом тайме мы контролировали игру в достаточной степени, чтобы вести 1:0, а в дальнейшем этот контроль потеряли. А еще то, что в перерыве произошло то, что раньше не происходило никогда, и это не имеет ничего общего с футболом. Трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

Они сказали (кто — Тедеско не пояснил), что «это наша страна». Четвертый судья слышал все, и ничего не произошло — ни желтой, ни красной карточки. На этой неделе во время матча Лиги чемпионов две команды покинули поле. Не говорю, что мы должны были уйти с игры, потому что они мне сказали уезжать домой. Я просто вам рассказываю, что у меня есть вопросы к резервному судье, причем из раза в раз к одному и тому же. Постоянно получаю из-за него желтые карточки, хотя просто задаю вопрос: «Почему?» А меня все время спрашивают, почему я слишком эмоционален. Это уже не смешно.