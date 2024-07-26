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Непомнящий: «Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола»

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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможных переходах в европейские клубы экс-центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего атакующего хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.

«По своему уровню Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола. Мне им хочется только пожелать удачи в будущем. Большего пока говорить не хочется, потому что переходы игроков из команды в команду — дело достаточно интимное. При этом я не сомневаюсь, что они здесь и сейчас готовы заиграть в любом клубе нашего чемпионата», — сказал Непомнящий Legalbet.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил о том, что его клиенты Георгий Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты с продолжением карьеры в РПЛ.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
Валерий Непомнящий
Георгий Джикия
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2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
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7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
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