РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жоаозиньо — о матче со «Спартаком»: «Я ударил Хинкеля? Это глупости!»

19:27
Жоаозиньо. Фото ФК «Сочи».
Жоаозиньо. Фото ФК «Сочи».
Теги:

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал инцидент, который произошел матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

— Я ударил Хинкеля? Это глупости! — сказал Жоаозинью в комментарии «СЭ». — Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё. Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Всё нормально.

(Севастиан Терлецкий)

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
32
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир