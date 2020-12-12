Жоаозиньо — о матче со «Спартаком»: «Я ударил Хинкеля? Это глупости!»
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал инцидент, который произошел матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).
Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.
— Я ударил Хинкеля? Это глупости! — сказал Жоаозинью в комментарии «СЭ». — Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё. Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Всё нормально.
(Севастиан Терлецкий)
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