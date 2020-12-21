У РФС возникли претензии к еще одному рефери, с которым заключен договор на обслуживание матчей чемпионата России. Что случилось?

Отстранение от работы грозит Игорю Панину. Он без серьезных ошибок судил игру «Сочи» — «Спартак» (1:0), но допустил промах в ключевом эпизоде после матча. Его заметили в компании представителя или представителей сочинского клуба. Употреблялись спиртные напитки. РФС считает такое поведение недопустимым.

Судья расслабился? Не учел ту обстановку, то повышенное внимание, которое уделяют арбитрам в этом сезоне? Трудно сказать. В любом случае его пример, как и пример Максима Матюнина и бригады Антона Качанова или Алексея Еськова с Василием Казарцевым, используют в назидание остальным. Как урок на будущее. Как напоминание, что можно делать, а чего нельзя.

Хорошо, конечно, свести бы все неписаные правила и законы в некий этический кодекс арбитра, в инструкцию — прописать черным по белому, что категорически запрещено. В том числе после матчей. Но и без этого арбитрам желательно иметь голову на плечах и в дни командировок и выполнения непосредственных обязанностей не расслабляться, а вести себя, как и положено представителю РФС.

Тем более что хватает примеров из прошлого и последовавших за ними наказаний.

Стеклотара

Судейская бригада из одной из бывших советских республик обслуживала матч в Западной Европе. Городок небольшой, все друг у друга на виду. Парни набрали дорогого алкоголя — не одну и не две бутылки, а столько, что обратили на себя внимание. Все их употребили, оставив стеклотару в гостиничном номере. Местные этот номер сфотографировали, добавили информацию от продавца магазина и отправили послание в УЕФА. Арбитров наказали.

Колпак

Едва ли не самый молодой арбитр в истории премьер-лиги Сергей Костевич совершил глупость. Он сохранил в одном из своих аккаунтов в соцсетях свой снимок, на который три года спустя обратили внимание. Судья сходил на матч «Спартак» — «Челси». Что в этом такого, спросите вы? Ничего. Кроме того, что он на снимке в красно-белом колпаке. А скандал возник через три года, в 2013-м — после игры «Шинник» — «Спартак». К курскому рефери возникли вопросы относительно его клубных симпатий. В итоге Роберто Розетти исключил перспективного Костевича из списков судей РПЛ.

Израиль

Утром 15 сентября 1999 года бригада российских арбитров — Сергей Хусаинов, Сергей Мартынов, Павел Гинзбург (для него это был первый выезд за рубеж в качестве помощника) и Фейзудин Эрзиманов — вылетела из Москвы в Израиль, где должна была судить матч Кубка УЕФА «Хапоэль» Хф — «Брюгге». Позднее со ссылкой на израильские газеты появились сообщения, что один или несколько наших рефери вели себя неподобающе: якобы заигрывали с женщинами-полицейскими в аэропорту, официантками в тель-авивском ресторане, находились в нетрезвом состоянии. 16 сентября нашу бригаду сняли с игры, заменив на румынскую. На следующий день судьи вернулись в Россию.

Судейский комитет УЕФА передал все материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Исполком РФС 9 октября отстранил всех судей от работы до конца сезона. В феврале 2000-го КДК УЕФА отстранил Хусаинова от выполнения официальных обязанностей на матчах под эгидой УЕФА до 31 июля 2000 года, а его коллег — до 30 апреля того же года. Но уже в марте апелляционный комитет УЕФА смягчил санкции, при этом подтвердив факт неподобающего поведения. Дисквалификация Хусаинова в итоге действовала до начала мая 2000-го, Мартынова и Гинзбурга — до 10 апреля. Эрзиманова полностью оправдали.

После этого на пресс-конференции Хусаинов признал только факт употребления спиртного — три бокала шампанского в самолете. Столько же выпил Мартынов, один бокал — Гинзбург. Эрзиманов вообще не пил.

— Знаю, кто все подстроил. Собираю доказательства — вроде частного расследования, — сказал Хусаинов в интервью «СЭ» летом 2000-го. — Спланированная акция, шла она из Москвы. Исполнителем был гражданин Израиля.

Кружевница

В 2009 году из-за собственной глупости завершил карьеру один арбитр. Он никак не мог настроиться на игру и потребовал, чтобы одна из команд прислала ему в гостиницу... девушку-кружевницу, назовем ее так. О просьбе судьи доложили в Москву.

У судей нет друзей

Арбитрам нужно помнить одну простую истину — у судей нет друзей.

— Вы — сладкий пирожок, который каждый хочет укусить, — как-то сказал нашим рефери Роберто Розетти. И попросил не давать даже малейших поводов сомневаться в своем профессионализме. Умение себя вести и не попадать в истории, подобные рассказанным выше, — как раз составляющие этого самого профессионализма.

Со следующего года РФС планирует изменить всю систему командировок арбитров. За их встречу в аэропорту, трансфер в гостиницу и обратно, поселение в отеле долгие годы отвечал клуб-хозяин. В каждом из них были и есть сотрудники, которые обеспечивали прием судейских бригад.

Теперь от их услуг откажутся. Во всяком случае хотят отказаться. И переложить эти функции на местные федерации, чтобы исключить любые контакты между рефери и командами.