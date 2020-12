Обозреватель «СЭ», находящийся сейчас в Сочи, после тренировки на базе клуба в Адлере попросил тренера вратарей команды Дмитрия Бородина подробнее рассказать о деталях конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве субботнего матча.

— Я спокойно сидел на скамейке, — рассказывает Бородин. — Тедеско сначала обратился к Олегу Фоменко. «Спартак» забил гол (который позже отменил ВАР. — Прим. И.Р.), его тренеры, люди импульсивные, радовались. И он подошел к Петровичу и начал показывать жесты, адресуя их нашей скамейке. На что я сказал ему: «Easy!» — показывая двумя руками вниз. Спокойно, мол, это игра. Тедеско продолжал жестикулировать, на что я, уже вскипев, сказал по-английски: «Это наша земля, это наш Колизей».

— Как точно это прозвучало в вашем исполнении?

— «It's our field, it's our Coliseum». И показал жестом: не надо дальше так себя вести.

— Это было, уже когда вы уходили на перерыв и что-то говорили Тедеско, положив руку на плечо?

— Нет, еще по ходу встречи. Потом эмоции чуть стихли, первый тайм закончился. Я пошел к нему навстречу и сказал: «Все, уберем эмоции. Это игра». На что он мне ответил: «Ты — расист». — «Что?!» — «Ты — расист. И я скажу это на пресс-конференции».

— Ваша реакция?

— Я ответил: «Ты вправе говорить все что угодно. Но ты находишься здесь в гостях». Имел в виду не в России, а в Сочи. У меня тут живут родственники, приходят на стадион. И видят главного тренера приезжей команды, который ведет себя как настоящий провокатор. Обращается к нам, к трибунам, к судьям, после желтой карточки, которую ему показали, показывает резервному арбитру жест шелеста купюр. Иди говорить к своим футболистам! Твоя работа — тренировать!

А он — как дирижер. Не знаю, хороший или плохой, может, он супермотиватор. Но, пожалуйста, занимайся своим делом. Не надо на нас кидаться. А если бы он приехал в Чечню или Дагестан, где я провел полгода и знаю, о чем говорю? Его бы там люди не поняли, увидев все эти апелляции. Это некрасиво и не по-мужски.

Я его просто немножко поставил на место, чтобы он успокоился и понял, что находится в гостях. Подчеркиваю — как представитель команды, а не другой страны! В гостях — в городе Сочи! У себя в Тушине хоть на голове стой или кувыркайся, если всем это нравится. А на выезде в рамках надо себя вести!

— Как восприняли публикации о том, что вам грозит чуть ли не до пяти лет лишения свободы за расистское или националистическое высказывание?

— Как глупость. Я же помню, что говорил. Крикнул две эти фразы достаточно громко, многие люди их слышали и могут подтвердить. То, что мне сейчас приплетают, будто я сказал ему: «Убирайся в Германию» — да я не знаю, как слово «убирайся» на английском звучит! У меня тройка в школе была по-английскому. Так что все это совершенно непонятно.

? Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что красно-белые столкнулись с актом расизма со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.

Клуб сделает всё возможное, чтобы инцидент не был оставлен без внимания.#МАТЧПРЕМЬЕР #СочиСпартак pic.twitter.com/v0b2YSulAU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2020

— Удивились, что после игры история получила такое бурное развитие?

— Потому что «Спартак», народная команда! Уважаю этот клуб, потому что у него богатая история, много трофеев и болельщиков. Но, если ты приходишь руководить народной командой и приезжаешь на выезд, надо держать марку, уважать соперника и местную публику, а не кидаться на всех и вся. И ладно бы это было первый раз — так нет же! Это рецидив, все происходит раз за разом.

— После матча какой-то контакт с Тедеско у вас еще был?

— Нет.

— А вы видели инцидент после финального свистка с участием вашего подопечного Сослана Джанаева?

— Это я уже не видел. Мы поблагодарили болельщиков, я ушел в раздевалку и знаю об этой заварушке только со слов ребят. Об этом лучше спрашивать Сослана напрямую.

— Есть ли понимание, почему абсолютно в каждом матче «Спартак» — «Сочи» происходит какой-то скандал?

— Думаю, тут нет какой-то тенденции и особой подоплеки. Так сложилось. В прошлом сезоне нам очень нужны были очки, потому что боролись за выживание. В первом круге этого, когда сыграли 2:2, эмоции пошли в конце матча, когда «Спартак» посчитал, что в его ворота не по делу был назначен пенальти.

Все начало бурлить, и не хочу возвращаться к тому, как нас оскорблял стадион, как поливали тренерский штаб. Это тоже некрасиво. Мы не можем влиять на действия арбитров, они принимают решения и могут ошибаться как в вашу пользу, так и в пользу соперников. Мы же как тренеры «Сочи» отвечаем только за действия наших футболистов.