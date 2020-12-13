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Тедеско: «Знаю, что «Спартак» любят не все, но такого представить не мог!»

12:58
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод, который случился в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1). По одной из версий тренер вратарей хозяев Дмитрий Бородин в перепалке посоветовал немецкому специалисту возвращаться Германию.

«То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса», — цитирует Тедеско клубная пресс-служба.

«За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен. Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — заявил Тедеско.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-13-domeniko_tedesko_znayu_chto_spartak_lyubyat_ne_vse_no_takogo_predstavit_ne_mog/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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