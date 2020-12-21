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Тедеско дисквалифицирован на три матча после скандала на матче «Сочи» — «Спартак»

13:42
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, информирует «Мутко против».Также он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, как и Тедеско, оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, КДК РФС не стал наказывать футболистов «Сочи» Сослана Джанаева и Жоазинью.

Напомним, Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма.

После финального свистка немецкий специалист повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием его ассистента Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.

Дополнительная информация:

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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