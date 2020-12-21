Тедеско дисквалифицирован на три матча после скандала на матче «Сочи» — «Спартак»
13:42
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, информирует «Мутко против».Также он оштрафован на 50 тысяч рублей.
Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, как и Тедеско, оштрафован на 50 тысяч рублей.
Кроме того, КДК РФС не стал наказывать футболистов «Сочи» Сослана Джанаева и Жоазинью.
Напомним, Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма.
После финального свистка немецкий специалист повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием его ассистента Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.
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