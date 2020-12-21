Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, информирует «Мутко против».Также он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, как и Тедеско, оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, КДК РФС не стал наказывать футболистов «Сочи» Сослана Джанаева и Жоазинью.

Напомним, Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма.

После финального свистка немецкий специалист повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием его ассистента Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.