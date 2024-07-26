«Крылья Советов» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно

На 62-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) судья Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушение правил со стороны Роналдо, после чего началась голевая атака гостей и Егор Голенков удвоил счет.

Судья не увидел в деталях или неверно оценил действия ростовчанина, который ударил правой рукой соперника — Сергея Бабкина. Следовало зафиксировать фол и назначить штрафной удар. Вместо этого Кукуляк продолжил игру. Видеоарбитр (ВАР) Кирилл Левников в действия рефери не вмешался.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Во время трансляции этот эпизод был показан плохо. Но примерно через два с половиной часа появилось намного больше ракурсов, позволявших лучше увидеть, что сделал Роналдо.

Фото Скриншот трансляции

Есть сомнения в правильности вынесения Кукуляком второго предупреждения Роману Евгеньеву за срыв перспективной атаки на 87-й минуте. Сама контакт руки с мячом в той ситуации не должен был наказываться желтой карточкой. Судья решил, что своими действиями самарец сорвал перспективную атаку. Так ли это, сказать сложно — нет уверенности, находился ли игрок «Ростова», которому шла передача, в положении «вне игры».