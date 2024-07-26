Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

26 июля, 23:23

«Крылья Советов» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

На 62-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) судья Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушение правил со стороны Роналдо, после чего началась голевая атака гостей и Егор Голенков удвоил счет.

Судья не увидел в деталях или неверно оценил действия ростовчанина, который ударил правой рукой соперника — Сергея Бабкина. Следовало зафиксировать фол и назначить штрафной удар. Вместо этого Кукуляк продолжил игру. Видеоарбитр (ВАР) Кирилл Левников в действия рефери не вмешался.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Во время трансляции этот эпизод был показан плохо. Но примерно через два с половиной часа появилось намного больше ракурсов, позволявших лучше увидеть, что сделал Роналдо.

Фото Скриншот трансляции

Есть сомнения в правильности вынесения Кукуляком второго предупреждения Роману Евгеньеву за срыв перспективной атаки на 87-й минуте. Сама контакт руки с мячом в той ситуации не должен был наказываться желтой карточкой. Судья решил, что своими действиями самарец сорвал перспективную атаку. Так ли это, сказать сложно — нет уверенности, находился ли игрок «Ростова», которому шла передача, в положении «вне игры».

Андрей Лангович (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
18
7
Читайте также
Персонал отеля в Париже устроил забастовку перед открытием Олимпиады
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Веденеев: «У «Рубина» получается контригра, у них есть Даку»
В «Зените» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо
Терехин: «Пока нельзя сказать, что игра «Локомотива» хромает»
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Карпин – о победе «Ростова» над «Крыльями»: «В том году мы тоже хорошо начали, а потом было 1:5 в Самаре»
Осинькин – после поражения «Крыльев» от «Ростова»: «У нас год не было трансферов, внутренних резервов нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов: «Кто может восполнить потерю Глушенкова в «Локомотиве»? Да никто»

Игнатьев считает, что лидером «Локомотива» в сезоне РПЛ-2024/25 может стать Баринов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости