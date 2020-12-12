Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Игоря Панина на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

— Как бы оценили работу Панина? Тедеско намекает, что нужно было ставить пенальти в ворота «Сочи».

— В целом, претензий к работе арбитра у нет. Это касается и матча в Сочи, и игры в Санкт-Петербурге.

— На ваш взгляд, Панин отработал ровно?

— В целом, да. ВАР один раз вмешался, помог. Но в целом судейство было качественным. Если будет обращение в ЭСК от «Спартака», то, конечно, мы его рассмотрим. Но пусть клуб пришлет сначала письмо. Мне кажется, что все было корректно.

— Казарцев будет отстранен от судейства после матча «Ротор» — «Уфа»?

— Его работа будет рассмотрена на ЭСК. Если признают, что он ошибся, то, наверное, на какое-то количество матчей его отстранят.

(Виталий Айрапетов)