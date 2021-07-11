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Руй Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на домашнем стадионе

18:31
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория распорядился разместить скамейку запасных команды на домашнем стадионе с правой стороны, сообщает Sportbox.ru.

Указано, что теперь скамейка запасных красно-белых находится на правой стороне, если выходить из подтрибунного помещения, потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление.

Также сообщается, что бывший тренер «Спартака» Тедеско выбрал скамейку на левой стороне, чтобы он не оказывал давления на лайнсмена и получал меньше желтых карточек.

«Спартак» в эти минуты проводит матч товарищеского турнира против «Сочи». По ходу первого тайма красно-белые ведут 1:0.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1373313_Vitorija_pomenal_raspolozhenije_skamejki_zapasnyh_Spartaka_na_domashnem_stadione#0_8_3086_7344_562_230821880

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Евгений Петров все материалы автора

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