Руй Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на домашнем стадионе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория распорядился разместить скамейку запасных команды на домашнем стадионе с правой стороны, сообщает Sportbox.ru.

Указано, что теперь скамейка запасных красно-белых находится на правой стороне, если выходить из подтрибунного помещения, потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление.

Также сообщается, что бывший тренер «Спартака» Тедеско выбрал скамейку на левой стороне, чтобы он не оказывал давления на лайнсмена и получал меньше желтых карточек.

«Спартак» в эти минуты проводит матч товарищеского турнира против «Сочи». По ходу первого тайма красно-белые ведут 1:0.