Скандал в Сочи: Тедеско указали на дверь. Кто за это ответит?

Обозреватель «СЭ» — о громком инциденте в матче южан со «Спартаком» (1:0).

В ходе встречи на «Фиште» тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин (информация Telegram-канала «Инсайды от Карпа») в резкой форме дал понять главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, что он находится в чужой стране и нечего тут возмущаться чем бы то ни было: судейством, игрой соперников его команды не по правилам и т.д. Скромнее, мол, нужно быть. Немец не стал скрывать инцидент, вот его слова, сказанные после финального свистка:

— Да, это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж. Прошу прощения за то, что я здесь. Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, язык. Вы видели, что до игры я пытался давать по-русски предматчевое интервью, для меня это важно. Но после игры Андреас Хинкель получил удар от одного из игроков «Сочи». Не могу поверить в то, что это произошло. Такого не должно происходить. Также есть большая проблема, связанная с судейством. Я вообще не могу ничего сказать! Задаю один вопрос — и тут же получаю желтую карточку. Это просто невозможно. Для меня очень сложно работать.

Последний пассаж адресован, в том числе, резервному арбитру Роману Галимову из Улан-Удэ, который, судя по всему, слышал хамский выпад в адрес Тедеско, но никаких мер к официальному лицу, его сделавшему, не предпринял.

И вот мы имеем очередной скандал на ровном месте. Слова про «чужую страну» оставим на совести того, кто их произнес. Людей в таком возрасте не исправишь, и если проблемы с воспитанием и культурой общения возникли в юности, то это уже навсегда. Вопрос к арбитрам: а почему вы не реагируете на такие вещи? За свои вопросы судьям, пусть и задаваемые в эмоциональной манере, Доменико постоянно получает предупреждения. И не только он — например, матч предыдущего тура с «Химками» смотрел из ложи «ВЭБ Арены» дисквалифицированный главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, тоже человек экспрессивный. То есть уточнить причину того или решения у рефери нельзя — хотя, как не раз рассказывал Леонид Слуцкий, это нормальная практика на Западе, в частности в Голландии, — а не замечать, как один соперник оскорбляет другого, — это нормально? Так получается?

Не хотелось бы верить, что арбитры намеренно закрывают глаза на подобные вещи. И тем более отказываюсь верить, что они разделяют по отношению к иностранцам позицию про «свою» и «чужую» страны, делят людей на наших и не наших. Просто посоветую рефери быть внимательнее и слышать все, что произносится на лавках, а не только вопросы тренеров, за которые их постоянно наказывают предупреждениями.

После финального свистка в подтрибунных помещениях «Фишта» случился еще один инцидент. Как информирует в своем официальном сообщении РПЛ, имел место «словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаузинью». Лига также сообщила: «Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС». Грамотная оперативная реакция.

Вот только для футбольных властей было бы, на мой взгляд, не менее правильным дать оценку и разобраться как со словами Бородина с призывом Тедеско покинуть Россию, так и с пассивностью судей в том моменте.

? Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что после матча с «Сочи» один из игроков хозяев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.#МАТЧПРЕМЬЕР #СочиСпартак pic.twitter.com/G73no7PZo5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2020

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