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Руй Витория объяснил, почему сборники «Спартака» получили лишние дни отдыха

16:40
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему игроки из сборных команд получили дополнительный отдых.

«Это был наш проработанный план — дать отдохнуть сборникам подольше, — сказал специалист.  Я считаю, что не нужно торопиться. Нужно дать им пару лишних дней отдохнуть после такого плотного графика. Впереди нас ждет очень долгий сезон, игрового времени хватит на всех.

Кроме того, на этом сборе я хотел посмотреть на наших молодых футболистов и на тех игроков, с которыми я не был знаком. Все идет по спланированному сценарию. Мы не смотрим на другие клубы и руководствуемся своими представлениями».

5 июля «Спартак» в товарищеском матче обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) и одержал первую победу под руководством Витории.

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