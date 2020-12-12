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«Сочи» — «Спартак»: в пользу красно-белых не назначен пенальти?

17:50
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак». Фото Матч Премьер
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак». Фото Матч Премьер

На 45-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Джордан Ларссон показывал судье Игорю Панину, что один из игроков соперника коснулся мяча рукой и изменил направление полета мяча после удара нападающего красно-белых.

Во время телетрансляции повтор этого эпизода крупным планом не показали, режиссер дал телезрителям возможность убедиться, что не играл рукой защитник сочинцев Иван Новосельцев. Но спорный момент случился чуть позже. К сожалению, понять, что на самом деле произошло, невозможно. Остается только довериться видеоассистентам Артему Любимову и Роману Усачеву, которую провели соответствующую проверку.

(Александр Бобров)

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Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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