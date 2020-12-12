«Сочи» — «Спартак»: в пользу красно-белых не назначен пенальти?
На 45-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Джордан Ларссон показывал судье Игорю Панину, что один из игроков соперника коснулся мяча рукой и изменил направление полета мяча после удара нападающего красно-белых.
Во время телетрансляции повтор этого эпизода крупным планом не показали, режиссер дал телезрителям возможность убедиться, что не играл рукой защитник сочинцев Иван Новосельцев. Но спорный момент случился чуть позже. К сожалению, понять, что на самом деле произошло, невозможно. Остается только довериться видеоассистентам Артему Любимову и Роману Усачеву, которую провели соответствующую проверку.
(Александр Бобров)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Спартак»
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