Радченко: «Спартак» захочет реабилитироваться перед болельщиками, но я очень хорошо знаю главного тренера «Химок»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» во 2-м туре РПЛ.

«Спартак», конечно, захочет реабилитироваться перед болельщиками. Но я очень хорошо знаю главного тренера «Химок» Франка Артигу, в свое время он приезжал к нам на сборы в Петербург в составе юношеской команды «Барселоны», мы много общались. Убежден, что он не будет отходить от своей тактики, он любит атакующий футбол — такой, в который последние годы играет сборная Испании. Посмотрим, принесет ли ему это успех в «Химках». Мы видим, что команда усилила состав, и они, как я понимаю, ждут еще усиления. И в целом может получиться очень неплохой коллектив», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.