Бушманов — о братьях Бакаевых: «Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о карьерах братьев Зелимхана и Солтмурада Бакаевых в РПЛ.
— Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада. Даже несмотря на то, что он не заявлен за «Зенит» в новом сезоне РПЛ. Он все-таки играл в «Спартаке», «Зените», пусть и немного, еще в сборную вызывался.
Солтмурад тоже играет на приличном уровне. Надеюсь, будет еще прогрессировать. Нельзя сказать, что выступления за «Родину», «Рубин» и «Акрон» могут затмить игру брата за «Спартак». Надо ли ему возвращаться в «Спартак», чтобы догнать брата? Всё от него зависит. Вдруг Солтмурад резко о себе заявит, и его захотят вернуть в клуб. Такое бывает, пускай и не часто. В его возрасте это возможно, — сказал Бушманов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.
Братья Бакаевы — воспитанники московского «Спартака». 28-летний Зелимхан провел за красно-белых 105 матчей, забив 14 голов и отдав 29 результативных передач. Летом 2022-го хавбек перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
24-летний Солтмурад Бакаев лишь трижды выходил на поле в составе «Спартака» и голевыми действиями не отметился. Также он выступал за казанский «Рубин» и московскую «Родину». Этим летом он перешел в «Акрон».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0