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Бушманов — о братьях Бакаевых: «Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о карьерах братьев Зелимхана и Солтмурада Бакаевых в РПЛ.

— Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада. Даже несмотря на то, что он не заявлен за «Зенит» в новом сезоне РПЛ. Он все-таки играл в «Спартаке», «Зените», пусть и немного, еще в сборную вызывался.

Солтмурад тоже играет на приличном уровне. Надеюсь, будет еще прогрессировать. Нельзя сказать, что выступления за «Родину», «Рубин» и «Акрон» могут затмить игру брата за «Спартак». Надо ли ему возвращаться в «Спартак», чтобы догнать брата? Всё от него зависит. Вдруг Солтмурад резко о себе заявит, и его захотят вернуть в клуб. Такое бывает, пускай и не часто. В его возрасте это возможно, — сказал Бушманов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

Братья Бакаевы — воспитанники московского «Спартака». 28-летний Зелимхан провел за красно-белых 105 матчей, забив 14 голов и отдав 29 результативных передач. Летом 2022-го хавбек перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

24-летний Солтмурад Бакаев лишь трижды выходил на поле в составе «Спартака» и голевыми действиями не отметился. Также он выступал за казанский «Рубин» и московскую «Родину». Этим летом он перешел в «Акрон».

Источник: Legalbet
Евгений Бушманов
Зелимхан Бакаев
Солтмурад Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

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 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Даниил Фомин

Даниил Фомин

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