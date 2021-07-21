Нападающий «Спартака» Кутателазде перестал считаться легионером в чемпионате России
Форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе больше не считается легионером в Тинькофф РПЛ, сообщает 21 июля официальный сайт РФС. Такое решение принял комитет Российского футбольного союза по статусу игроков.
«Удовлетворить заявление АО «ФК «Спартак-Москва» об установлении отсутствия статуса «легионер» у футболиста Кутателадзе Николоза Сергеевича (19.03.2001 г.р.). Признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста Кутателадзе Николоза Сергеевича (19.03.2001 г.р.)», — говорится в тексте решения.
После этого вердикта 20-летний футболист более не попадает под ограничения, связанные с лимитом на легионеров в российском футболе. Ранее он значился как грузинский футболист.
В прошедшем сезоне Кутателадзе провел два матча в Олимп-ФНЛ за «Спартак-2» и еще 26 — в молодежном первенстве России (11 голов и 5 результативных передач).
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