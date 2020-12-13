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В «Спартаке» объяснили слова Тедеско о деньгах в адрес вратаря «Сочи» Джанаева

19:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Ясность в разговоре с «СЭ» внес директор Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

12&nbsp;декабря. Сочи. Конфликт в&nbsp;подтрибунном помещении.«Сколько денег?!» Видео конфликта Тедеско и Джанаева после матча «Сочи» — «Спартак»

— Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы, — подчеркнул Фетисов. — Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» — скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну — это предназначалось исключительно для спартаковцев.

— С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

— Тут они действительно имелись в виду, но как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию — за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.

P. S. Доказательства разговора Тедеско с Фетисовым есть и в распоряжении редакции.

(Вячеслав Короткин)

Сочи — Спартак

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