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Терехин: «Пока нельзя сказать, что игра «Локомотива» хромает»

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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом» в рамках 2-го тура РПЛ.

«Думаю, что нас ждет интересный матч. Обе команды стараются показывать атакующий футбол, поэтому допускаю, что игра будет результативной. «Локомотив» хромает на трансферном рынке? В первом туре они обыграли «Акрон», поэтому я не знаю, кто там хромает, но пока что так про «Локомотив» сказать нельзя. В прошлом сезоне команда подвергалась критике, но заняла четвертое место и в концовке показывала приличную игру. Да и трансферное окно ведь еще не закрылось, поэтому рано подводить какие-то итоги в этом плане», — сказал Терехин «РБ Спорт».

Матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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 1
П
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Бителло

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Зенит

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Даниил Фомин

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