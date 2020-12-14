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В интернете опубликована полная запись конфликта после матча «Сочи» — «Спартак»

18:17
Доменико Тедеско и Сослан Джанаев жмут друг другу руки.
Доменико Тедеско и Сослан Джанаев жмут друг другу руки.
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В Telegram-канале «Мутко против» появилась полная запись инцидента после матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отказался пожать руку голкиперу Сослану Джанаеву и обвинил его в симуляции затягивании игры.

Судя по видео, Тедеско все же пожал руку Джанаеву, но затем вытер ее о брюки и стал что-то эмоционально показывать. После этого между командами началась стычка. По словам Тедеско, один из футболистов «Сочи» (предположительно Жоаозиньо) ударил тренера спартаковцев Андреаса Хинкеля.

Забавно, что судя по кадрам видео, Жоаозиньо изначально не было в центре конфликта, и он даже собирался обменяться футболками с Айртоном. Однако увидев конфликт, оба пошли к одноклубникам.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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