РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Сочи» прокомментировал конфликт после матча со «Спартаком»

19:05
Олег Фоменко. Фото ФК «Сочи»
Олег Фоменко. Фото ФК «Сочи»
Теги:

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о стычке после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0), которая произошла в подтрибунном помещении. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что после игры один из футболистов соперника ударил тренера москвичей Андреаса Хинкеля.

— Что произошло под трибунами между Хинкелем, ассистентом Тедеско, и одним из игроков «Сочи»?

— Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями.

(Вячеслав Короткин)

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
77
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир