Тренер «Сочи» прокомментировал конфликт после матча со «Спартаком»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о стычке после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0), которая произошла в подтрибунном помещении. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что после игры один из футболистов соперника ударил тренера москвичей Андреаса Хинкеля.
— Что произошло под трибунами между Хинкелем, ассистентом Тедеско, и одним из игроков «Сочи»?
— Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями.
(Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю