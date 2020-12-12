Тренер «Сочи» прокомментировал конфликт после матча со «Спартаком»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о стычке после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0), которая произошла в подтрибунном помещении. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что после игры один из футболистов соперника ударил тренера москвичей Андреаса Хинкеля.

— Что произошло под трибунами между Хинкелем, ассистентом Тедеско, и одним из игроков «Сочи»?

— Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями.

(Вячеслав Короткин)