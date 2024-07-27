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Сегодня, 01:56

Петрович: «Хочу попробовать свои силы в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший помощник Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в РПЛ.

«К сожалению, у меня нет предложений из России. Но я хочу попробовать свои силы в РПЛ, пытался получить работу в некоторых клубах, но они выбирали других тренеров», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

Помимо работы с Хиддинком в «Анжи», Петрович был ассистентом Дика Адвоката в «Фейеноорде» и сборной Ирака, а также работал в «Гамбурге», «Сандерленде» и сборной Сербии.

Источник: «РБ Спорт»
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2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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26.07 18:00
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27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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27.07 20:00
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 - : -
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