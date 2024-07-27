Петрович: «Хочу попробовать свои силы в РПЛ»

Бывший помощник Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в РПЛ.

«К сожалению, у меня нет предложений из России. Но я хочу попробовать свои силы в РПЛ, пытался получить работу в некоторых клубах, но они выбирали других тренеров», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

Помимо работы с Хиддинком в «Анжи», Петрович был ассистентом Дика Адвоката в «Фейеноорде» и сборной Ирака, а также работал в «Гамбурге», «Сандерленде» и сборной Сербии.