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Спортивный директор «Динамо» Бувач рассказал о вылете из еврокубков

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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач в интервью клубной пресс-службе рассказал о вылете команды из Лиги Европы после поражения от «Локомотива» из Тбилиси (1:2).

«Не могу не сказать о Тбилиси. Конечно, намного лучше учиться на победах, но случаются и поражения, из которых нужно извлекать уроки. У нашей команды практически не было опыта выступления в еврокубках, поэтому ребятам было непросто. Хотя они и были фаворитами, но не справились с этим статусом и уступили. Я надеюсь, а впрочем уверен, что мы извлекли урок из этого поражения, и когда в следующий раз будем в еврокубках, чего мы очень ждём, сможем выступить лучше», — заявил Бувача.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на шестом месте в турнирной таблице с 30 очками.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16058

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