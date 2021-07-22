Руй Витория: «Период адаптации в «Спартаке» прошел фантастически»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в Instagram рассказал о первых неделях работы в московском клубе.

«Всем привет. Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями начавшегося нового приключения, хочу передать вам свои ощущения. В данный момент идет пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные начнется чемпионат.

Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошел просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, но по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что все идет хорошо.

Отдельного внимания заслуживает сам город. Кому хоть раз довелось здесь побывать, больше его не забудет. Клуб же отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности, отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи. Конечно, все эти ощущения дела личные, но тем не менее у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.

Вот-вот начнется борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело играть товарищеские матчи, совсем другое — игры чемпионата, где идет борьба за очки. Тем не менее, мы готовы, полны решимости. Я доволен всем: и командой, и городом, и тем, что имею возможность принять участие в этом чемпионате», — сказал Витория.

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом он возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/2016, 2016/2017). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.