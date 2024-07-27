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Желько Петрович: «Джикия никому не нужен в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович объяснил, почему защитник Георгий Джикия не востребован российскими клубами.

«Джикия никому не нужен в России. Возможно, он хочет слишком большую зарплату, но наступает момент, когда нужно играть не за деньги, а из-за любви к футболу», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. 1 июля защитник стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с красно-белыми.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
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27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
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28.07 17:30
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