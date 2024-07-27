Желько Петрович: «Джикия никому не нужен в России»

Бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович объяснил, почему защитник Георгий Джикия не востребован российскими клубами.

«Джикия никому не нужен в России. Возможно, он хочет слишком большую зарплату, но наступает момент, когда нужно играть не за деньги, а из-за любви к футболу», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. 1 июля защитник стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с красно-белыми.