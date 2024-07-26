В «Зените» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии полузащитника петербургского клуба Клаудиньо перед матчем второго тура РПЛ с «Рубином».

«Завтра ясно будет», — приводит слова Медведева «Спорт День За Днем».

Ранее Клаудиньо пропустил матч с «Крыльями Советов» (4:0) из-за травмы задней мышцы бедра. Игра против «Рубина» пройдет в суботу, 27 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.