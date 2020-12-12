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«Спартак»: «Тренер «Сочи» Бородин проявил национализм в адрес Тедеско»

20:35
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско столкнулся с оскорблением на почве национальности по ходу матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес Доменико Тедеско со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призывал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна», — заявил Фетисов.

По окончании матча появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой тренер красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».

(Артем Калинин)

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