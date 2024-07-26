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Карпин – о победе «Ростова» над «Крыльями»: «В том году мы тоже хорошо начали, а потом было 1:5 в Самаре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

«Сейчас ничего нового, сверхъестественного не сделали. Продолжаем тот же путь. Давайте отметку поставим, с марта месяца – с прошлых сборов. То, что было весной, в игре ЦСКА, сегодня. Задачи и в том году стояли такие же, дело в голове.

В том году мы тоже начали – дома обыграли «Факел», потом с «Зенитом» сыграли вничью, а после как раз приехали в Самару и на 1:5 устроились. Так что никакие выводы далекоидущие я бы не стал делать», – сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России – «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

Источник: ФК «Ростов»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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