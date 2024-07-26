Карпин – о победе «Ростова» над «Крыльями»: «В том году мы тоже хорошо начали, а потом было 1:5 в Самаре»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

«Сейчас ничего нового, сверхъестественного не сделали. Продолжаем тот же путь. Давайте отметку поставим, с марта месяца – с прошлых сборов. То, что было весной, в игре ЦСКА, сегодня. Задачи и в том году стояли такие же, дело в голове.

В том году мы тоже начали – дома обыграли «Факел», потом с «Зенитом» сыграли вничью, а после как раз приехали в Самару и на 1:5 устроились. Так что никакие выводы далекоидущие я бы не стал делать», – сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России – «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».