Нобоа «похоронил» «Спартак» одним ударом

Репортаж из Сочи, где хозяева победили красно-белых (1:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Нобоа, 57.

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Маммана, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов, Жоаузинью (Заика, 72), Терехов, Дуганджич (А.Заболотный, 57).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Крал (Умяров, 61), Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 70).

Предупреждения: Маммана, 9. Терехов, 26. Крал, 32. Дуганджич, 50. А.Заболотный, 65. Умяров, 81. Заика, 83.

Судьи: Панин (Дмитров). Милюченко (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

12 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».

«Открытие Арена» на «Фиште»

Если бы не синий цвет трибун «Фишта», у оказавшегося на сочинском стадионе болельщика могло сложиться полное ощущение, что они попали на «Открытие Арену». Кажется, почти вся 30-процентная квота, разрешенная к заполнению в Сочи, оказалась населена спартаковскими болельщиками. Разве что за противоположными от их большинства воротами можно было увидеть небольшую группу поклонников хозяев с барабаном и парой баннеров: «Black Sea Squad» и «Мы Здесь Хозяева Юга».

С последним наверняка поспорили бы фанаты «Краснодара» и «Ростова», а в эту теплую сочинскую субботу «хозяевами юга» оказались болельщики красно-белых. Подсчитать количество баннеров их группировок не представлялось возможным, а с их зарядами вроде «Боже, «Спартак» храни!» и другим традиционным тушинским репертуаром состязаться оказалось просто некому. На поле «Сочи» пока значительно сильнее, чем за его пределами.

На днях я общался с человеком, с одной стороны, родившимся в Сочи, с другой, переживающим за «Спартак», — первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым. Он сказал, что ему небезразличен и клуб из родного города, но предпочел бы, чтобы команда, как и в 90-е, называлась «Жемчужина». Впрочем, прекрасно помню, что и у нее с количеством фанов были большие проблемы. Курорт и есть курорт. Или все-таки можно что-то сделать, чтобы на футбол в Сочи начали массово ходить?

Впрочем, когда на 58-й минуте настал нужный момент, вдруг оказалось, что сочинцы на стадионе тоже есть — и не так уж мало. Впрочем, об этом — позже.

После того, что я увидел накануне, соотношение сил на трибунах не вызвало у меня ни малейшего удивления. Все самолеты из Москвы заполнились людьми в красно-белых «розах», для которых выезд в Сочи оказался редким в сегодняшних условиях моментом околофутбольного счастья. Хорошо, что об авиабилетах я позаботился заранее, поскольку за несколько дней до матча цены на них взлетели чуть ли не втрое.

Кутепов вместо Ларссона — что это было?

«Спартачей» волновал в первую очередь судейский вопрос. Причем речь шла не столько о собственно встрече с «Сочи» (повтора игры имени Казарцева и Еськова в этом смысле по всем раскладам произойти не должно было), сколько о том, что случится дальше. Максименко, Ларссон, Умяров и Ещенко «висели» на карточках и, получив еще одну, могли пропустить матч с «Зенитом». Двое первых волновали красно-белых особенно.

Поэтому, как думалось многим, с первых минут у гостей выйдет Александр Кокорин, тогда как Джордана Ларссона штаб прибережет на случай необходимости на второй тайм. Накануне отъезда капитан красно-белых Георгий Джикия давал интервью нашему изданию и рассказывал, что Кокорин провел пару тренировок в общей группе и готов выйти на поле. Но в Сочи, как еще в пятницу сообщил «СЭ», его бывший форвард все-таки не прилетел.

Честно говоря, вся эта «Санта-Барбара» начинает надоедать, по-моему, всем без исключения. В последнее время среди болельщиков «Спартака» и специалистов не встречал никого, кто еще верит в возрождение Кокорина. Лично я предпочитаю все же дождаться матча с «Зенитом». Если и там футболист, чье повреждение определенно не исключает появления на поле, вновь не сыграет, будет совершенно непонятно, зачем он в «Спартаке».

Ларссона с игры Тедеско все-таки снимет раньше обычного — на 70-й минуте. Причем при счете 0:1, и вместо него выйдет новый штатный форвард Илья Кутепов. Что это? Такие опасения насчет карточки перед «Зенитом»? Или месседж руководству о необходимости доукомплектования? А Умяров, вышедший вместо Крала, сверхлимитную желтую все-таки получил.

Изначально же красно-белые вышли в стерильно стартовом составе, но и это им ничего не гарантировало. «Сочи» ни разу еще в этом сезоне не проигрывал дома, а Владимир Федотов чаще побеждал «Спартак», чем уступал ему, — хотя топ-клубы ему тренировать не доводилось. Пока. Он, кстати, отбывал дисквалификацию, сидя в ложе прессы, и до последних минут вел себя очень спокойно. Явное недовольство, судя по мимике, у него вызвала только желтая карточка Антону Заболотному. Лишь на последних минутах голос Федотова стал слышен на рядах выше, а после того, как Зобнин прошел Пруцева на левом фланге, тренер с досады хлопнул рукой по столу — но это скорее разрядка эмоций. Ну а радость в момент финального свистка, конечно, стала эпической.

Его состав по сравнению с предыдущим матчем против «Ахмата» сохранил схему с тремя центральными защитниками, но стал несколько более оборонительным: вместо Александра Руденко, которому запрещено играть против «Спартака» по условиям аренды, появился Сергей Терехов. Федотов после финального свистка скажет, что главной задачей команды были быстрые атаки, и в целом, особенно во втором тайме, это удалось.

Вообще, первые 15 минут остались за сочинцами, которые успели создать пару моментов, но Максименко не дал перебросить себя Юсупову, а Нобоа чуть ли не с линии вратарской пробил выше ворот. Но оставшиеся полчаса тайма остались за «Спартаком», и дважды москвичи создали шансы забить. На 20-й минуте Ларссон мог бить сам, но предпочел выкатить мяч под удар Айртону, хотя позиция у шведа была самая что ни на есть ударная. Мозес девятью минутами позже раскачал на фланге Маргасова и прострелил, и Понсе не хватило мгновения, чтобы успеть на дальнюю штангу. Вместо мяча в ворота попал сам аргентинец.

Концовка тайма ознаменовалась двумя моментами, связанными с судейством. ВАР отменил гол Ларссона, и тот, подыгравший себе рукой, особо даже не спорил. Когда же на последней минуте тайма Джоржан начал указывать рефери на игру рукой, возникли опасения, что это и станет поводом для желтой карточки. Но нет — проверка на возможный 11-метровый действительно состоялась, вот только не в пользу красно-белых.

Нобоа снова король

С первых минут второго тайма возникло ощущение, что диспозиция изменилась. На 48-й минуте Дуганджич бил в упор головой — Максименко справился, а Маргасов при добивании запустил мяч выше ворот. А едва форвард южан уступил место на поле Заболотному, как «Сочи» забил победный гол. Прессинг и отбор у правой бровки, пас Заболотного свободному Нобоа, блестящий обводящий удар в дальний угол — и тут уже никакой голкипер ничего не мог сделать. После травмы эквадорец снова набирает форму, и победный мяч — росчерк большого мастера.

Удар эквадорца стал победным. Момент, чтобы отыграться, у «Спартака» за полчаса появился всего один — когда форвард Кутепов активно поучаствовал в отборе, Мозес здорово вырезал справа, а Понсе замкнуть дальнюю штангу помешал Джанаев, получивший в единоборстве с форвардом небольшую травму.

Оставшиеся минуты запомнились только тем, что Айртон пробил в рекламные щиты и получил желтую карточку в моменте, который был очень похож на угловой. «Спартак» проиграл матч, который скорее производил впечатление ничейного. Но красно-белые все равно в полном составе подошли к своим многочисленным болельщикам и поблагодарили их за столь мощную поддержку. Которая к результату не привела.