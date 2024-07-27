Президент КФФ объяснил уход Адиева в «Ахмат»
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов объяснил уход экс-главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в грозненский «Ахмат».
— Кто был инициатором ухода Адиева? Насколько я помню, в футбольных кругах говорили о том, что Адиев не сильно горел желанием возвращаться в Грозный. Ему нравилось в Казахстане, но он не мог отказать руководству этого клуба. Руководство «Ахмата» вышло на вас для того, чтобы решить вопрос. То есть вы долго вели переговоры, в том году до Греции, и даже до Словении. Правда ли, что тут был диалог с людьми из Акорды?
— На самом деле никаких переговоров до такой степени мы не доводили, чтобы это доходило до администрации президента. Мы должны самостоятельно с этими проблемами справляться. Это больше семейные дела, естественно, и Родина зовет, и все остальное. Причем тут чье то влияние? Человек сам должен принимать решения. Адиев реально сделал результат своей плотной работой за два года. После Словении ему нужно было что-то другое, потому что мы должны стопроцентного главного тренера получать. В Чечне семья, там родители, там его дети. Всем хочется домой поехать также. Поэтому я его понял, я его принял. Считаю, что дальнейшая совместная работа не принесла бы пользы ни для нас, ни для него. Мы, казахстанцы, должны быть благодарны за его труд. Наша ментальность такова. Поэтому я его и проводил, — приводит слова Барменкулова Meta-ratings.kz.
Напомним, в конце мая пресс-служба КФФ объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера сборной Казахстана. При чеченском специалисте сборная Казахстана смогла квалифицироваться в дивизион «B» Лиги наций УЕФА, а также сыграть в стыковых матчах за выход на ЕВРО-2024.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0