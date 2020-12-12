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«Спартак» выступил с заявлением по ситуации после матча с «Сочи»

20:48
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

«В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.

В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК «Спартак» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование».

Сочи - Спартак

 

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-12-zayavleniye_fk_spartak-moskva_ob_intsidente_v_sochi/

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