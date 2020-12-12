«Спартак» выступил с заявлением по ситуации после матча с «Сочи»
«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
«В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай.
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.
В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.
ФК «Спартак» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!
Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-12-12-zayavleniye_fk_spartak-moskva_ob_intsidente_v_sochi/
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