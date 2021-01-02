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В совет директоров «Спартака» вошел Алекперов-младший

18:55
Вагит Алексперов (слева) и Леонид Федун. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Вагит Алексперов (слева) и Леонид Федун. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», в совет директоров красно-белых вошел Юсуф Вагитович Алекперов, сын главы ПАО «Лукойл», одного из главных акционеров клуба Вагита Юсуфовича Алекперова.

Таким образом, в состав совдира сейчас входят пять человек: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Александр Матыцын, Сергей Михайлов и Алекперов-младший. (Вячеслав Короткин)

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