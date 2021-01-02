В совет директоров «Спартака» вошел Алекперов-младший
18:55
Как стало известно «СЭ», в совет директоров красно-белых вошел Юсуф Вагитович Алекперов, сын главы ПАО «Лукойл», одного из главных акционеров клуба Вагита Юсуфовича Алекперова.
Таким образом, в состав совдира сейчас входят пять человек: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Александр Матыцын, Сергей Михайлов и Алекперов-младший. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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