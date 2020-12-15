«Ксенофобия в России в отношении Тедеско». Что пишут немецкие СМИ о скандале с тренером «Спартака»

В Германии уверены, что история может сыграть роль при решении тренера о продлении контракта со «Спартаком»

Тема расизма и ксенофобии — одна из самых актуальных в мире. Недавний пример со срывом матча «ПСЖ» — «Истанбул» — лишнее доказательство. Темнокожий экс-форвард «Ливерпуля» Джон Барнс, например, уверен, что называть ассистента тренера «черным» — это совершенно нормально. Но команда спокойно покидает поле без разрешения судьи, никаких санкций, естественно, не последовало. Зато шуму — выше крыши.

Как и в спартаковском случае в Сочи. Дмитрию Бородину, тренеру вратарей «Сочи», показалось, что он ничего плохого не говорил, мол, «ты не дома, веди себя спокойнее». Доменико Тедеско — что его оскорбили на почве национализма и предложили покинуть страну. Возможно, дело в скверном знании английского со стороны Бородина. Или в воспитании.

Как бы то ни было, сюжет с удовольствием подхватили в Германии. Новость дало центральное немецкое агентство DPA, а почти все крупнейшие сайты перепечатали. Так что и текст у всех одинаковый.

Хлесткие цитаты Тедеско: «Человек с тренерской скамьи соперника заявил, что это его страна и я должен покинуть ее. Я в шоке. Такого в моей жизни еще не случалось». Подтверждение со стороны Бородина, что действительно произнес: «Das ist unser Land». Тут уж каждый для себя переведет, как ему больше нравится, ведь и «страна», и «земля» по-немецки одинаково -Land.

Сообщается также, что Андреас Хинкель, помощник Тедеско, получил удар от Жоаузинью.

И приводятся слова из заявления Тедеско: «За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Но даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс вообще возможен. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию».

Этот текст опубликовали Spiegel, Sport, Sport1, Morgenpost, Abendblatt и многие другие сайты.

Пожалуй, наиболее полный материал выпустила WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung). Коллеги не только рассказали о скандале в Сочи, но и отметили, что руководство «Спартака» предлагает Тедеско обсудить продление соглашения — на улучшенных условиях.

«Впрочем, финансовые аспекты никогда не были определяющими для Доменико, поскольку тренер отказался от существенной части зарплаты, разрывая договор с «Шальке». Принимая решение, тренер обсудит вопрос со своей семьей, которая продолжает жить в Германии. К тому же Тедеско скучает по бундеслиге, а такие происшествия, как в Сочи, наверняка сыграют свою роль. В «Шальке» его продолжают любить фанаты и руководители, а Доменико отвечает клубу взаимной любовью», — утверждает WAZ.