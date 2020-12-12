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Заявление РПЛ о конфликте с участием Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак»

20:26
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Российская премьер-лига выступила с обращение после завершения матча 18-го тура между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

По окончании матча появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой тренер красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».

«После окончания матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС» — сообщили в пресс-службе РПЛ.

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