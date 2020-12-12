Заявление РПЛ о конфликте с участием Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак»
Российская премьер-лига выступила с обращение после завершения матча 18-го тура между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).
По окончании матча появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой тренер красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».
«После окончания матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС» — сообщили в пресс-службе РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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