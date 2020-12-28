Арбитры в РПЛ: каждый четвертый матч с ошибкой. Как судили игры «Спартака», «Зенита» и других в чемпионате-2020/21

Эксперт «СЭ» — о работе судей в первой части турнира, главных скандалах и особенностях сезона.

Видеоарбитры и число ошибок

С увеличением числа матчей чемпионата России, в которых использовались видеоассистенты и их помощники (ВАР и АВАР), среднее количество ошибок, совершенных судьями, заметно снизилось. В прошлом турнире, по моей оценке, рефери приняли 78 неверных решений в ключевых эпизодах 236 сыгранных матчей. В 150 встречах чемпионата-2020/21 — 35. Не учитываю ошибки, исправленные после вмешательства ВАР и АВАР.

То есть раньше в среднем в матче совершалось 0,33 ошибки, теперь — 0,23. Прогресс, достигнутый благодаря тем, кто организовал работу видеоарбитров, их обучение и создал ВАР-центр. Но итоговое количество промахов по-прежнему большое: одна серьезная ошибка в каждой четвертой игре.

Судейство в РПЛ. Фото «СЭ»

В этой таблице нет трех судей. Из тех, кто обслуживал игры РПЛ в роли арбитров, не ошибались в ключевых моментах (или их ошибки были исправлены с помощью ВАР) Владислав Безбородов (провел восемь игр), Кирилл Левников (12) и дебютант Иван Сиденков, которому дали всего один матч. Со мной не согласятся те, кто считает, что Безбородов ошибочно засчитал гол Эсекиэля Понсе, забитый в ворота «быков» на 12-й минуте встречи «Краснодар» — «Спартак» (1:3). В их число входят некоторые члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), общими усилиями проголосовавшие за то, что судья ошибся, не зафиксировав фол нападающего красно-белых на Евгении Чернове.

Я же останусь с теми, кто, как и технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей, не видит явной и очевидной ошибки в решении Безбородова. Известный специалист спустя некоторое время после того матча высказал такое мнение: «В этом случае некоторые судьи могли бы назначить штрафной удар, который должен был бы выполнить «Краснодар», но многие этого не сделали бы».

«В случаях, когда идет «единоборство в верхней части тела», видеоассистент не вмешивается. За исключением тех моментов, когда присутствуют явный толчок или задержка. Тот факт, что игрок падает на газон в единоборстве с соперником, не означает, что против него сфолили или совершено нарушение правил. Во многих случаях падающий в этот конкретный момент способен применить меньшую физическую силу, чем его оппонент, — добавил Эллерей, оценивая, в том числе, работу ВАР Кирилла Левникова. — Это яркий пример того, когда не должно быть никакого вмешательства видеоассистента, поскольку судья не допустил «явной и очевидной ошибки» (независимо от того, назначил он штрафной удар или засчитал гол)».

«Многие этого не сделали бы», — повторю фразу Эллерея о решении Безбородова, не квалифицировавшего действия Понсе как фол. В том числе и поэтому не буду считать вердикт судьи ошибочным.

Судейство в РПЛ. Фото «СЭ»

Судейство в РПЛ. Фото «СЭ»

Детектор лжи, Казарцев, Еськов, Вилков

Для рекордсмена чемпионата России (236 матчей) та игра в конце октября стала последней в осенне-зимней части турнира. Вместе с ним отстранили и Левникова, но потом ему вновь стали давать назначения. А Безбородов больше нигде не судил. Наверное, единственной приятной для него новостью в этот период стало то, что он остался в списке судей ФИФА на 2021 год и сохранил право работать на международных турнирах. Впрочем, для этого все равно сначала нужно вернуться в российский чемпионат.

До Безбородова и Левникова серьезному наказанию подверглись Василий Казарцев и Алексей Еськов, судившие игру 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2). В конце встречи арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых, ВАР Еськов в его действия не вмешался. Обоим грозило пожизненное отстранение, оба прошли проверку на полиграфе. В итоге Казарцева спустя некоторое время вернули, а вот для московского рефери тот матч стал последним.

Вроде бы к нему появились вопросы по еще одной встрече чемпионата. А официальной причиной завершения карьеры стало состояние здоровья. Сам Еськов все эти месяцы молчит. Странно, что в отличие от Антона Аверьянова и Тихона Калугина его не используют в качестве ВАР, хотя этому состояние здоровья (к примеру, повреждения мышц ног) не может помешать.

С 18 октября после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) не работает Михаил Вилков. Его даже вывели до конца года из списка судей РПЛ. Он ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. С той позиции, на которой находился, судья не увидел, что полузащитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площади и прервал передачу Сергея Петрова. Ошибку рефери исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. Они в итоге предложили Вилкову изучить видеозапись, после чего арбитр быстро назначил пенальти.

А после того, как Самошников сфолил, игра продолжилась, мяч оказался на половине поля «Краснодара», там был назначен штрафной удар в пользу гостей, и главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил желтую карточку за неспортивное поведение. И вот потом случилось то, что «Рубин», подав протест (не жалобу, а именно протест), пытался использовать в качестве аргумента для обоснования переигровки. Когда на телевизионном секундомере было 43 минуты и 9 секунд, судья дал свисток, разрешив казанцам выполнить штрафной и возобновить игру. Они так и сделали, но Вилков быстро остановил мяч, показал, что удар нанесен по катившемуся мячу, потребовал повторить штрафной, а затем не дал этого сделать и отправился к монитору, чтобы изучить видеозапись.

То есть де-юре игра не была возобновлена. Почему ответ на вопрос так важен? Потому что арбитр не имеет права после возобновления игры ее останавливать, чтобы прибегнуть к изучению видеозаписи, как это сделал Вилков. Но судья выкрутился и совершил не техническую, а методическую ошибку. Протест «Рубина» был отклонен, однако рефери серьезно наказали.

Вернут ли Вилкова? Скорее, да, чем нет. Есть вероятность, что и он, и Безбородов будут работать в РПЛ во второй части сезона.

Судейство в РПЛ. Фото «СЭ»

Судейство в РПЛ. Фото «СЭ»

Кого слушать?

Не раз писал об этом. Считаю, стоит повторить. На мой взгляд, сегодня создана громоздкая структура управления, мешающая нормальной работе всей судейской машины.

Есть департамент судейства с множеством сотрудников — такого количества еще не было в истории РФС. Глава — Виктор Кашшаи (Венгрия).

Есть департамент инспектирования. Глава — Сергей Фурса (Россия).

Появился советник генерального секретаря — Дэвид Эллерей (Англия).

Создана экспертно-судейская комиссия — Ашот Хачатурянц, Кашшаи, Фурса, Франк Де Блекере (Бельгия), Николай Левников, Вольфганг Штарк (Германия), Сергей Зуев, Юрий Баскаков.

И есть судейский комитет. Председатель — Хачатурянц.

В разное время в отношении одного и того же матча арбитр может услышать совершенно разные мнения и точки зрения. На брифинге ему скажет одно его непосредственный начальник Кашшаи, свою оценку даст инспектор. Позднее может появиться мнение Эллерея и/или вердикт ЭСК, на заседаниях которой далеко не всегда голосуют единогласно, но оценка дается однозначная — ошибся рефери или нет. Наконец, иногда в СМИ своим мнением делится Хачатурянц.

Кого должен слушать судья, и как он должен судить? Понятно, что по правилам. Но всегда давались и даются отдельные указания, рекомендации, инструкции по трактовке.

О какой единой трактовке может идти речь в таких условиях?

При этом необходимо помнить о регулярном проведении ликбеза для футболистов, тренеров, журналистов и болельщиков. Нужно не стесняться не раз и не два разжевывать одно и то же и успевать объяснять те новшества, что каждый год появляются в современных правилах игры.

Проблемы в судействе нередко возникают не из-за ошибок судей, а как раз из-за непонимания и недопонимания со стороны тех, кто участвует в матчах, освещает их в СМИ и соцсетях. Сейчас идет такой этап, когда внедрение ВАР, случается, не облегчает жизнь арбитрам, а, наоборот, значительно ее усложняет.

Возникает все больше и больше нюансов. Нужно разбираться, как работают ВАР, почему они вмешиваются или не вмешиваются в действия судьи, почему в одних случаях рефери идет к монитору, а в других не прибегает к просмотру видеоповторов. К этому добавляются «сантиметровые» и «миллиметровые» правила, касающиеся игры рукой и офсайдов, изменения в процедуре выполнения пенальти и возобновлении игры «спорным мячом». И многое-многое другое, что в корне меняет впечатление от игры и отношение к ней.

Порой из-за непонимания происходящего на ровном месте возникает конфликт, который судья без посторонней помощи не в состоянии погасить — без помощи их непосредственного начальника (Кашшаи), других руководителей, СМИ.

Предположу, что отсутствие поддержки со стороны венгерского руководителя департамента судейства или недостаточная поддержка привела к тому, что Кашшаи не сумел завоевать авторитет среди российских арбитров. Для них он больше лектор, чем близкий по духу человек. Возможно, это стало одной из причин того, что пошли разговоры о его замене на другого иностранца. Назывались кандидатуры серба Милорада Мажича и Равшана Ирматова, первого вице-президента футбольной ассоциации Узбекистана.

Но, судя по всему, напряжение спало, и венгр, который занял свою должность год назад, пока сохранил ее. Впереди наисложнейшая весенняя часть чемпионата — она, видимо, и определит его дальнейшую судьбу.