Арбитры в РПЛ: каждый четвертый матч с ошибкой. Как судили игры «Спартака», «Зенита» и других в чемпионате-2020/21
Видеоарбитры и число ошибок
С увеличением числа матчей чемпионата России, в которых использовались видеоассистенты и их помощники (ВАР и АВАР), среднее количество ошибок, совершенных судьями, заметно снизилось. В прошлом турнире, по моей оценке, рефери приняли 78 неверных решений в ключевых эпизодах 236 сыгранных матчей. В 150 встречах чемпионата-2020/21 — 35. Не учитываю ошибки, исправленные после вмешательства ВАР и АВАР.
То есть раньше в среднем в матче совершалось 0,33 ошибки, теперь — 0,23. Прогресс, достигнутый благодаря тем, кто организовал работу видеоарбитров, их обучение и создал ВАР-центр. Но итоговое количество промахов по-прежнему большое: одна серьезная ошибка в каждой четвертой игре.
В этой таблице нет трех судей. Из тех, кто обслуживал игры РПЛ в роли арбитров, не ошибались в ключевых моментах (или их ошибки были исправлены с помощью ВАР) Владислав Безбородов (провел восемь игр), Кирилл Левников (12) и дебютант Иван Сиденков, которому дали всего один матч. Со мной не согласятся те, кто считает, что Безбородов ошибочно засчитал гол Эсекиэля Понсе, забитый в ворота «быков» на 12-й минуте встречи «Краснодар» — «Спартак» (1:3). В их число входят некоторые члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), общими усилиями проголосовавшие за то, что судья ошибся, не зафиксировав фол нападающего красно-белых на Евгении Чернове.
Я же останусь с теми, кто, как и технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей, не видит явной и очевидной ошибки в решении Безбородова. Известный специалист спустя некоторое время после того матча высказал такое мнение: «В этом случае некоторые судьи могли бы назначить штрафной удар, который должен был бы выполнить «Краснодар», но многие этого не сделали бы».
«В случаях, когда идет «единоборство в верхней части тела», видеоассистент не вмешивается. За исключением тех моментов, когда присутствуют явный толчок или задержка. Тот факт, что игрок падает на газон в единоборстве с соперником, не означает, что против него сфолили или совершено нарушение правил. Во многих случаях падающий в этот конкретный момент способен применить меньшую физическую силу, чем его оппонент, — добавил Эллерей, оценивая, в том числе, работу ВАР Кирилла Левникова. — Это яркий пример того, когда не должно быть никакого вмешательства видеоассистента, поскольку судья не допустил «явной и очевидной ошибки» (независимо от того, назначил он штрафной удар или засчитал гол)».
«Многие этого не сделали бы», — повторю фразу Эллерея о решении Безбородова, не квалифицировавшего действия Понсе как фол. В том числе и поэтому не буду считать вердикт судьи ошибочным.
Детектор лжи, Казарцев, Еськов, Вилков
Для рекордсмена чемпионата России (236 матчей) та игра в конце октября стала последней в осенне-зимней части турнира. Вместе с ним отстранили и Левникова, но потом ему вновь стали давать назначения. А Безбородов больше нигде не судил. Наверное, единственной приятной для него новостью в этот период стало то, что он остался в списке судей ФИФА на 2021 год и сохранил право работать на международных турнирах. Впрочем, для этого все равно сначала нужно вернуться в российский чемпионат.
До Безбородова и Левникова серьезному наказанию подверглись Василий Казарцев и Алексей Еськов, судившие игру 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2). В конце встречи арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых, ВАР Еськов в его действия не вмешался. Обоим грозило пожизненное отстранение, оба прошли проверку на полиграфе. В итоге Казарцева спустя некоторое время вернули, а вот для московского рефери тот матч стал последним.
Вроде бы к нему появились вопросы по еще одной встрече чемпионата. А официальной причиной завершения карьеры стало состояние здоровья. Сам Еськов все эти месяцы молчит. Странно, что в отличие от Антона Аверьянова и Тихона Калугина его не используют в качестве ВАР, хотя этому состояние здоровья (к примеру, повреждения мышц ног) не может помешать.
С 18 октября после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) не работает Михаил Вилков. Его даже вывели до конца года из списка судей РПЛ. Он ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. С той позиции, на которой находился, судья не увидел, что полузащитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площади и прервал передачу Сергея Петрова. Ошибку рефери исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. Они в итоге предложили Вилкову изучить видеозапись, после чего арбитр быстро назначил пенальти.
А после того, как Самошников сфолил, игра продолжилась, мяч оказался на половине поля «Краснодара», там был назначен штрафной удар в пользу гостей, и главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил желтую карточку за неспортивное поведение. И вот потом случилось то, что «Рубин», подав протест (не жалобу, а именно протест), пытался использовать в качестве аргумента для обоснования переигровки. Когда на телевизионном секундомере было 43 минуты и 9 секунд, судья дал свисток, разрешив казанцам выполнить штрафной и возобновить игру. Они так и сделали, но Вилков быстро остановил мяч, показал, что удар нанесен по катившемуся мячу, потребовал повторить штрафной, а затем не дал этого сделать и отправился к монитору, чтобы изучить видеозапись.
То есть де-юре игра не была возобновлена. Почему ответ на вопрос так важен? Потому что арбитр не имеет права после возобновления игры ее останавливать, чтобы прибегнуть к изучению видеозаписи, как это сделал Вилков. Но судья выкрутился и совершил не техническую, а методическую ошибку. Протест «Рубина» был отклонен, однако рефери серьезно наказали.
Вернут ли Вилкова? Скорее, да, чем нет. Есть вероятность, что и он, и Безбородов будут работать в РПЛ во второй части сезона.
Кого слушать?
Не раз писал об этом. Считаю, стоит повторить. На мой взгляд, сегодня создана громоздкая структура управления, мешающая нормальной работе всей судейской машины.
Есть департамент судейства с множеством сотрудников — такого количества еще не было в истории РФС. Глава — Виктор Кашшаи (Венгрия).
Есть департамент инспектирования. Глава — Сергей Фурса (Россия).
Появился советник генерального секретаря — Дэвид Эллерей (Англия).
Создана экспертно-судейская комиссия — Ашот Хачатурянц, Кашшаи, Фурса, Франк Де Блекере (Бельгия), Николай Левников, Вольфганг Штарк (Германия), Сергей Зуев, Юрий Баскаков.
И есть судейский комитет. Председатель — Хачатурянц.
В разное время в отношении одного и того же матча арбитр может услышать совершенно разные мнения и точки зрения. На брифинге ему скажет одно его непосредственный начальник Кашшаи, свою оценку даст инспектор. Позднее может появиться мнение Эллерея и/или вердикт ЭСК, на заседаниях которой далеко не всегда голосуют единогласно, но оценка дается однозначная — ошибся рефери или нет. Наконец, иногда в СМИ своим мнением делится Хачатурянц.
Кого должен слушать судья, и как он должен судить? Понятно, что по правилам. Но всегда давались и даются отдельные указания, рекомендации, инструкции по трактовке.
О какой единой трактовке может идти речь в таких условиях?
При этом необходимо помнить о регулярном проведении ликбеза для футболистов, тренеров, журналистов и болельщиков. Нужно не стесняться не раз и не два разжевывать одно и то же и успевать объяснять те новшества, что каждый год появляются в современных правилах игры.
Проблемы в судействе нередко возникают не из-за ошибок судей, а как раз из-за непонимания и недопонимания со стороны тех, кто участвует в матчах, освещает их в СМИ и соцсетях. Сейчас идет такой этап, когда внедрение ВАР, случается, не облегчает жизнь арбитрам, а, наоборот, значительно ее усложняет.
Возникает все больше и больше нюансов. Нужно разбираться, как работают ВАР, почему они вмешиваются или не вмешиваются в действия судьи, почему в одних случаях рефери идет к монитору, а в других не прибегает к просмотру видеоповторов. К этому добавляются «сантиметровые» и «миллиметровые» правила, касающиеся игры рукой и офсайдов, изменения в процедуре выполнения пенальти и возобновлении игры «спорным мячом». И многое-многое другое, что в корне меняет впечатление от игры и отношение к ней.
Порой из-за непонимания происходящего на ровном месте возникает конфликт, который судья без посторонней помощи не в состоянии погасить — без помощи их непосредственного начальника (Кашшаи), других руководителей, СМИ.
Предположу, что отсутствие поддержки со стороны венгерского руководителя департамента судейства или недостаточная поддержка привела к тому, что Кашшаи не сумел завоевать авторитет среди российских арбитров. Для них он больше лектор, чем близкий по духу человек. Возможно, это стало одной из причин того, что пошли разговоры о его замене на другого иностранца. Назывались кандидатуры серба Милорада Мажича и Равшана Ирматова, первого вице-президента футбольной ассоциации Узбекистана.
Но, судя по всему, напряжение спало, и венгр, который занял свою должность год назад, пока сохранил ее. Впереди наисложнейшая весенняя часть чемпионата — она, видимо, и определит его дальнейшую судьбу.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю