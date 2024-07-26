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Гладилин: «Приобретение Дмитриева — хороший трансфер «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева в московский клуб.

«Это хороший трансфер, ведь подписали молодого российского футболиста, у которого уже есть опыт игры в РПЛ. Есть ли у него шансы заиграть в «Спартаке»? Да, конечно. Все будет зависеть от самого Дмитриева, но в его пользу идет то, что и сам Станкович был полузащитником. Серб может помочь Дмитриеву повысить свой уровень игры, я в этом точно уверен. Пожелаем Игорю удачи в новом клубе», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

Дмитриев выступал за «Урал» с июля 2023 года. В составе екатеринбуржцев он провел 37 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Игорь Дмитриев (футбол)
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