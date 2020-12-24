Чалов вошел в новую команду недели FIFA 21
Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Особую карточку с общим рейтингом 80 OVR получил и российский нападающий ЦСКА Федор Чалов. 22-летний россиянин был отмечен за хет-трик в ворота «Ростова» в 19-м туре РПЛ (3:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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