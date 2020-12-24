Чалов вошел в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 80 OVR получил и российский нападающий ЦСКА Федор Чалов. 22-летний россиянин был отмечен за хет-трик в ворота «Ростова» в 19-м туре РПЛ (3:1).

A select few of football's best and brightest ?#TOTW13 is now live in #FUT21 pic.twitter.com/jauyN4B5zS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 23, 2020

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.