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Чалов вошел в новую команду недели FIFA 21

Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 80 OVR получил и российский нападающий ЦСКА Федор Чалов. 22-летний россиянин был отмечен за хет-трик в ворота «Ростова» в 19-м туре РПЛ (3:1).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

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