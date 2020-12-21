РФС не увидел проявления дискриминации в адрес Тедеско со стороны тренера «Сочи» Бородина

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин пояснил эпизод, произошедший в перерыве матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

По словам главного теренера красно-белых Доменико Тедеско, тренер сочинцев Дмитрий Бородин в перерыве встречи посоветовал ему возвращаться в Германию. После матча Тедеско обвинил Бородина в проявлении национализма.

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу, — приводит слова Смертина пресс-служба РФС. — У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака» — две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий — является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудио доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.

На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнеров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге, FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу".

Напомним, сегодня стало известно, что Тедеско, по решению КДК РФС, дисквалифицирован на три матча. После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.