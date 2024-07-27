Гладилин: «Даже в случае поражения от «Химок» проблем у Станковича не будет»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у главного тренера Деяна Станковича не будет проблем даже в случае поражения от «Химок» во 2-м туре РПЛ.
«Станковича есть задача, есть контракт. У него никаких проблем не будет. Даже в случае проигрыша проблем у Станковича не будет. Это начало чемпионата, так что вся борьба впереди», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.
Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze.ru
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|4
|
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|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
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|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Зенит
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|
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Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
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