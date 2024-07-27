Гладилин: «Даже в случае поражения от «Химок» проблем у Станковича не будет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у главного тренера Деяна Станковича не будет проблем даже в случае поражения от «Химок» во 2-м туре РПЛ.

«Станковича есть задача, есть контракт. У него никаких проблем не будет. Даже в случае проигрыша проблем у Станковича не будет. Это начало чемпионата, так что вся борьба впереди», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.