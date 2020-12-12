В «Сочи» прокомментировали инцидент после матча со «Спартаком»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент, который произошел после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).
Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.
— После матча было излишне эмоциональное напряжение, — сказал Рубашко «СЭ». — Я думаю, это в любом случае вспыхнуло и затухло там. Ничего страшного не произошло. Эмоционально еще не вышли с игры, мне кажется. Ничего серьезного. Были эмоции излишние у кого-то, но все в результате успокоилось. Раздувать что-то смысла нет.
(Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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