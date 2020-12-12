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В «Сочи» прокомментировали инцидент после матча со «Спартаком»

20:42
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент, который произошел после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

— После матча было излишне эмоциональное напряжение, — сказал Рубашко «СЭ». — Я думаю, это в любом случае вспыхнуло и затухло там. Ничего страшного не произошло. Эмоционально еще не вышли с игры, мне кажется. Ничего серьезного. Были эмоции излишние у кого-то, но все в результате успокоилось. Раздувать что-то смысла нет.

(Константин Колмаков)

Сочи — Спартак

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