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Сегодня, 07:17

«ПСЖ» может подписать Меньяна на замену Доннарумме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Майк Меньян.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Майка Меньяна. По информации Il Messaggero, парижский клуб изучает этот вариант на случай уход Джанлуиджи Доннаруммы, которым интересуется «Манчестер Сити».

29-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». Однако за первую команду он так и не сыграл. В 2015 году Майк за 1 миллион евро перешел в «Лилль», где стал основным вратарем и в 2021-м его купил «Милан» за 16,4 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Меньян сыграл в 42 матчах во всех турнирах и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. На Евро-2024 он попал в символическую сборную турнира.

Этим летом «ПСЖ» купил у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Россиянин стал игроком парижского клуба 14 июня.

Джанлуиджи Доннарумма
Майк Меньян
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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