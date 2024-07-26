«ПСЖ» может подписать Меньяна на замену Доннарумме
«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Майка Меньяна. По информации Il Messaggero, парижский клуб изучает этот вариант на случай уход Джанлуиджи Доннаруммы, которым интересуется «Манчестер Сити».
29-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». Однако за первую команду он так и не сыграл. В 2015 году Майк за 1 миллион евро перешел в «Лилль», где стал основным вратарем и в 2021-м его купил «Милан» за 16,4 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
В прошлом сезоне Меньян сыграл в 42 матчах во всех турнирах и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. На Евро-2024 он попал в символическую сборную турнира.
Этим летом «ПСЖ» купил у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Россиянин стал игроком парижского клуба 14 июня.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Тулуза – Нант
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