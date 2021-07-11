В «Спартаке» на Урунова не рассчитывают, он будет заявлен за вторую команду
21:32
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что клуб не рассчитывает на полузащитника Остона Урунова, и его планирует заявить в ФНЛ за «Спартак-2»
— Какова позиция клуба по возможному переносу тура перед игрой стороной России с Хорватией?
— С ходу ничего не могу сказать. Надо посмотреть.
— Что происходит с Остоном Уруновым?
— Заявка на ФНЛ у нас еще идет. Юридический департамент подает документы. Процесс идет. Остон Урунов будет заявлен за вторую команду, если не будет каких-либо предложений от других клубов.
— Рассчитывает ли на него основная команда?
— Нет.
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