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В «Спартаке» на Урунова не рассчитывают, он будет заявлен за вторую команду

21:32
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что клуб не рассчитывает на полузащитника Остона Урунова, и его планирует заявить в ФНЛ за «Спартак-2»

— Какова позиция клуба по возможному переносу тура перед игрой стороной России с Хорватией?

— С ходу ничего не могу сказать. Надо посмотреть.

— Что происходит с Остоном Уруновым?

— Заявка на ФНЛ у нас еще идет. Юридический департамент подает документы. Процесс идет. Остон Урунов будет заявлен за вторую команду, если не будет каких-либо предложений от других клубов.

— Рассчитывает ли на него основная команда?

— Нет.

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