В FARE призвали тщательно расследовать инцидент с Тедеско

Глава международной организации «Sport for all», которая является участником FARE network, Янис Кузинс прокомментировал «СЭ» инцидент с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В перерыве матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер вратарей южан Дмитрий Бородин по одной из версий в перепалке посоветовал немецкому специалисту возвращаться Германию.

— Россия — многонациональная страна и дом для многих, — заявил «СЭ» Кузинс. — В футболе нет места национализму, за высказывания на поле должны отвечать виновные. Эта ситуация требует очень тщательного расследования. Если имел факт дискриминации, то виновный должен быть серьезно наказан. Однако, важно, чтобы люди не совершали подмену понятий и не делали из себя жертв. Иначе вся суть борьбы с дискриминацией теряет свой смысл. Именно поэтому я и говорю, что инцидент нужно очень внимательно рассмотреть и опросить все стороны. (Севастиан Терлецкий)