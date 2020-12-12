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В РФС прокомментировали конфликт Тедеско и тренера «Сочи» Бородина

22:42
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказался по поводу конфликта в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). После игры в подтрибунном помещении между командами произошла стычка. Тренер сочинцев Дмитрий Бородин якобы оскорбил рулевого красно-белых Доменико Тедеско на национальной почве.

«Мы находимся на связи как со «Спартаком»,так и с «Сочи», — сказал Смертин в комментарии «СЭ». — Ситуация требует детального рассмотрения и тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов, примем решение о дальнейших действиях,в случае их необходимости».

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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