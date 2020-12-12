В РФС прокомментировали конфликт Тедеско и тренера «Сочи» Бородина
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказался по поводу конфликта в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). После игры в подтрибунном помещении между командами произошла стычка. Тренер сочинцев Дмитрий Бородин якобы оскорбил рулевого красно-белых Доменико Тедеско на национальной почве.
«Мы находимся на связи как со «Спартаком»,так и с «Сочи», — сказал Смертин в комментарии «СЭ». — Ситуация требует детального рассмотрения и тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов, примем решение о дальнейших действиях,в случае их необходимости».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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