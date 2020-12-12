«Сочи» выступил с заявлением по инциденту после игры со «Спартаком»
«Сочи» на официальном сайт опубликовал заявление после инцидента, который произошел по окончании матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0).
«Футбольный клуб «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча.
Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего по окончании встречи со «Спартаком» в подтрибунном помещении. Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведенный матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле.
В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Спартак», которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе «Фишт». Футбол для вас, для болельщиков! Ждем вас на нашей арене в новом сезоне.
Мы искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», — говорится в заявлении.
«Спартак» выступил с заявлением по ситуации после матча с «Сочи»
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