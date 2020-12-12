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В пользу «Спартака» снова не назначен пенальти. Был ли фол на Жиго?

17:58
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На 54-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» правильно поступил арбитр Игорь Панин, не назначив пенальти в пользу красно-белых, когда в штрафной площади сочинцев упал Самюэль Жиго. В том моменте произошло игровое столкновение: Жиго натолкнулся на Ибрагима Цаллагова. Оснований для 11-метрового удара нет.

(Александр Бобров)

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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