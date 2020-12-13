Мнение руководителя южного клуба об инциденте на матче 18-го тура РПЛ

— Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете, — говорит Ротенберг. — Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!

— Позорит?

— Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...

— Но ведь Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны». Не перебор?

— Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил. Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение — прими достойно этот результат. Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей? Когда он предъявил претензии судье?

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандалом ?



В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников ?



Ну и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

— Да.

— Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?

— Как вам судейство матча со «Спартаком»?

— Гол отменили правильно. Там рука была. Явная рука. В целом арбитр свистел в обе стороны, давал командам бороться. В начале матча атаковал «Спартак», потом мы перехватили инициативу. Забили. И после этого гости фактически ничего не создали. Нормальная, красивая игра. И взять ее и испоганить такими словами... Это порочит российский футбол.

— В соцсетях пишут, что «Сочи» чуть ли не главное зло нашего футбола.

— Это кто такое говорит? Смотрите футбол. А ведь Тедеско еще Джанаеву сказал: «Сколько заплатили?» Что это такое? Что за намеки? Я всю жизнь выступаю за честное судейство, а тут такое обвинение... Какая-то клоунада, ей-богу.