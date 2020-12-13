РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Эксклюзив

«Тедеско нужно дисквалифицировать на несколько матчей!» Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о поведении тренера «Спартака»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 16:05
Борис Ротенберг-старший. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Ротенберг-старший. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Мнение руководителя южного клуба об инциденте на матче 18-го тура РПЛ
Сочи — Спартак
12&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Доменико Тедеско.Скандал в Сочи: Тедеско указали на дверь. Кто за это ответит?

— Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете, — говорит Ротенберг. — Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!

— Позорит?

— Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...

— Но ведь Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны». Не перебор?

— Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил. Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение — прими достойно этот результат. Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей? Когда он предъявил претензии судье?

— Да.

— Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?

Бывший форвард красно-белых&nbsp;&mdash; об&nbsp;инциденте в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo; с&nbsp;москвичами и&nbsp;работе Тедеско.«Тедеско сам всех провоцирует. Пусть в себе разберется!» Юран атакует тренера «Спартака»

— Как вам судейство матча со «Спартаком»?

— Гол отменили правильно. Там рука была. Явная рука. В целом арбитр свистел в обе стороны, давал командам бороться. В начале матча атаковал «Спартак», потом мы перехватили инициативу. Забили. И после этого гости фактически ничего не создали. Нормальная, красивая игра. И взять ее и испоганить такими словами... Это порочит российский футбол.

— В соцсетях пишут, что «Сочи» чуть ли не главное зло нашего футбола.

— Это кто такое говорит? Смотрите футбол. А ведь Тедеско еще Джанаеву сказал: «Сколько заплатили?» Что это такое? Что за намеки? Я всю жизнь выступаю за честное судейство, а тут такое обвинение... Какая-то клоунада, ей-богу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 51490
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора
vs
52
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир