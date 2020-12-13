«Тедеско нужно дисквалифицировать на несколько матчей!» Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о поведении тренера «Спартака»
— Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете, — говорит Ротенберг. — Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!
— Позорит?
— Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...
— Но ведь Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны». Не перебор?
— Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил. Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение — прими достойно этот результат. Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей? Когда он предъявил претензии судье?
— Да.
— Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?
— Как вам судейство матча со «Спартаком»?
— Гол отменили правильно. Там рука была. Явная рука. В целом арбитр свистел в обе стороны, давал командам бороться. В начале матча атаковал «Спартак», потом мы перехватили инициативу. Забили. И после этого гости фактически ничего не создали. Нормальная, красивая игра. И взять ее и испоганить такими словами... Это порочит российский футбол.
— В соцсетях пишут, что «Сочи» чуть ли не главное зло нашего футбола.
— Это кто такое говорит? Смотрите футбол. А ведь Тедеско еще Джанаеву сказал: «Сколько заплатили?» Что это такое? Что за намеки? Я всю жизнь выступаю за честное судейство, а тут такое обвинение... Какая-то клоунада, ей-богу.
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