Смородская: «Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Станковича»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о «Спартаке». Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в дебютном матче РПЛ-2024/25.

«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак». Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», — сказала Смородская «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 15.00 мск.