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В «Спартаке» рассказали, когда Витория определится с составом на сезон

21:25
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда главный тренер Руй Витория определится с составом на сезон.

— Есть ли какая-то дата, когда тренер определиться с составом и арендами?

— Тренерский штаб всегда ведет такую работу. Это уже их прерогатива. По каким-то игрокам однозначного решения, может, еще нет. Возможно, оно будет принято позже. Регистрационный период заканчивается в начале сентября. Времени еще много. Сейчас идут сборы. Кто-то показывает себя хорошо, а кто-то не очень. Все игроки находятся под нагрузками. Посмотрим, что будет. Спортивный блок ведет работу над этим совместно с тренерским штабом. Результаты всей работы вы увидите в заявке на новый сезон.

В матче товарищеского турнира «Спартак» победил «Сочи» (4:0).

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