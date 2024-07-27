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Радченко: «Матч против «Рубина» будет совсем другим по сравнению с играми «Зенита» против «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина» во 2-м туре РПЛ.

«Мы видели, как «Рубин» отобрал у «Зенита» очки в прошлом сезоне, и я уверен, что Рашид Рахимов не будет отходить от этой тактики, которая может принести успех. Будет очень плотная оборона, мало пространства, и «Рубин» будет искать свои шансы в контригре. Так что матч будет совсем другим по сравнению с играми «Зенита» против «Краснодара» и «Крыльев Советов», которые играли открыто.

Зная Рашида Рахимова, я сомневаюсь, что он преподнесет сюрприз и будет бороться за инициатива в этом матче. Уверен, что Серей Семак об этом тоже отлично знает. При этом в первом туре у «Рубина» были определенные проблемы в обороне. Так что Семаку нужно выбрать подходящую атакующую тактику в этой игре», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в субботу, 27 июля, в Казани. Начало игры — 18.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
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